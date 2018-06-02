Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 2 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından her cumartesi akşamı Ankara'da yapılan çekilişle birlikte Sayısal Loto sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi kazanan ve 6 bilen çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 2 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

12, 16, 32, 35, 40, 47





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto’nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 862 bin 135 lira 13 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bin 124’üncü hafta çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 85’er kuruş, 4 bilen 8 bin 289 kişi 71 lira 65’er kuruş, 3 bilen 150 bin 917 kişi 11’er lira ikramiye alacak. Çekilişte toplam 3 milyon 38 bin 211 lira ikramiye dağıtıldı.

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SAYISAL LOTO KURALLARI

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.