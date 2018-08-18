Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 18 Ağustos Sayısal Loto MPİ sorgulama
Sayısal Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanacak olan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 18 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Sayısal Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam eden Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 18 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Sayısal Loto oyununun bin 141'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 665 bin 319 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 145 kişi 5 bin 171 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 837 kişi 72 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 141 bin 865 kişi de 11 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.
6 bilen talihlinin kuponunu, Erzurum'un Palandöken ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Çekilişte toplam 5 milyon 570 bin 675 lira 65 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 865 bin 583 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 41 bin 347 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak.
4, 12, 19, 30, 33, 47
BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun bir önceki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 884 bin 609 lira 94 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 140'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 1 milyon 443 bin 303 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 924 bin 794 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 517 bin 314 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.
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