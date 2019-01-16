Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 16 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa büyük heyecan yaratan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 16 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası
Sayısal Loto sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Büyük heyecan yaratmaya devam eden Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye talihlisi bulunacak mı merak konusu oldu. İşte, 16 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.
4, 10, 16, 23, 48, 49
BİR ÖNCEKİ SAYISAL SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun bin 183'üncü hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 352 bin 633 lira 34 kuruş ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 153 kişi 4 bin 197 lira 35'er kuruş, 4 bilen 8 bin 53 kişi 59 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 135 bin 628 kişi 10 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 487 bin 228 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 595 bin 462 lira 72 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 891 bin 481 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.
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