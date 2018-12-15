Sayısal Loto sonuçları açıklandı... 15 Aralık Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama ekranı
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açmaya devam eden Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Çekilişin ardından büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulundu mu merak ediliyor. İşte, 15 Aralık Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto'da bu haftanın kazanan numaraları belirlendi. Büyük heyecan yaratmaya devam eden Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkacak mı merak konusu. İşte, 15 Aralık Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango sorgulama ekranı.
Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 768 bin 844 lira 62 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 149 kişi 5 bin 687 lira, 4 bilen 8 bin 162 kişi 78 lira 70'er kuruş ve 3 bilen 157 bin 952 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 3 milyon 282 bin 467 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 106 bin 730 lira 37 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 176 bin 511 lira 96 kuruş kamuya aktarılacak.
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GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 757 bin 8 lira 39 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 6 bin 47 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 698 kişi 82 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 91 bin 477 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 1 milyon 991 bin 595 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 276 bin 413 lira 10 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 713 bin 833 lira 79 kuruş kamuya aktarılacak.
SAYISAL LOTO HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
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