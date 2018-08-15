Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 15 Ağustos Sayısal Loto MPİ sorgulama
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın şanslı numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto, milyonlarca vatandaşa zengin olma hayali yaşatmaya devam ediyor. İşte, 15 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 15 Ağustos Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 884 bin 609 lira 94 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 140'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 1 milyon 443 bin 303 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 924 bin 794 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 517 bin 314 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.
3, 10, 15, 18, 25, 43
GEÇEN HAFTA SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun 1139. çekilişinde kazandıran numaralar 9 - 15 - 16 - 21 - 32 – 33 oldu. Haftanın numaraları çekildikten sonra 1139. çekiliş ile Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Haftanın sayıların doğru tahmin eden iki kişi, 8 milyon 625 bin 853 lira 15'er kuruş kazandılar. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre talihlilerin kuponlarını İstanbul Bahçelievler ile İzmir Bornovo'daki bayilerden yatırdığı öğrenildi.
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