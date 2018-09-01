Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu... 1 Eylül Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 1 Eylül Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da yapılan çekilişle birlikte Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 1 Eylül Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 551 bin 626 lira 68 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1145'inci hafta çekilişinde 5 bilen 161 kişi, 4 bin 59 lira 70'er kuruş; 4 bilen 7 bin 753 kişi, 64 lira 5'er kuruş; 3 bilen 138 bin 834 kişi, 9 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 2 milyon 531 bin 589 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 625 bin 375 lira 52 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 907 bin 381 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.
3, 9, 21, 25, 30, 38
BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun bin 144'üncü hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 868 bin 333 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 60 kişi 6 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 313 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 697 kişi de 12'şer lira ikramiye alacak.
6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırdığı belirlendi. Çekilişte toplam 2 milyon 285 bin 87 lira 10 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 907 bin 952 lira 57 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 507 bin 797 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.
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