Sayısal Loto sonuçları (8 Ocak 2020) belli oldu! MPİ 1286. hafta Sayısal Loto kupon ve ikramiye sorgulama

Cumartesi ve çarşamba günleri düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi çarşamba akşamı noter huzurunda tamamlandı. Kamuoyunun canlı takip ettiği Sayısal Loto çekilişinde, kuponlarını günler öncesinden hazırlayan Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı numaraların hangileri olduğunu merak ediyor. İşte, merakla beklenen bin 286'ncı hafta Sayısal Loto kupon sonuçları sorgulama sayfası ve haftanın çıkan şanslı numaraları...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI

Sayısal Loto çekilişleri MPİ tarafından saat 21:45'te gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 8 Ocak tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto'nun 1284. çekiliş sonuçları açıklandı. Dağıtılacak olan ikramiye 12 milyon 448 bin 676 lira olarak açıklandı. Bu haftanın büyük ikramiye tutarı ise 8 milyon 865 bin 557 lira olarak açıklandı.

Sayısl Loto kuponları için MPİ'den önemli uyarı

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.