Sayısal Loto sonuçları 22 Ocak sorgulama ekranı! 1290. hafta Sayısal Loto çekilişinde 1 milyon devretti

Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen çekilişi sonrası, erişime açıldı. Zengin olmak isteyen vatandaşların umut kapısı olan Sayısal Loto'da binlerce vatandaşlar, Sayısal Loto sonuçlarını araştırmaya başladı. Her hafta 6, 5 ve 4 bilenlerin ikramiyelerine kavuştuğu Sayısal Loto 22 Ocak sonuçları MPİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilecek. Peki, Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, 1290. hafta Sayısal Loto sonuçları ikramiye sorgulama ekranı ve bu haftanın şanslı numaraları...

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 lira devretti Sayısal Loto oyununun 1290. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 163 bin 11 liralık ikramiye devretti



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 73 kişi 6 bin 373'er lira, 4 bilen 3 bin 612 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 68 bin 592 kişi de 13 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

22 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:45'te noter huzurunda başlayan canlı Sayısal Loto çekilişi sonrası 22 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı. 1290'ıncı hafta Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;

SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1289'uncu çekilişinde 6 bilen 1 kişi 6 milyon 842 bin 470 lira tutarındaki ikramiyeyi kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 123 kişi 7 bin 130'ar lira, 4 bilen 6 bin 545 kişi 100'er lira ve 3 bilen 128 bin 923 kişi de 13 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto oyunu nasıl oynanır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.