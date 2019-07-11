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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.07.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz akşamı açıklandı! Hangi illere kazandırdı?

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Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz akşamı açıklandı! Hangi illere kazandırdı?

Sayısal Loto sonuçları 10 Temmuz akşamı idare tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi. Kupon sahiplerinin merakla beklediği 10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları, 6 bilen kimse çıkmayınca bir sonraki haftaya devretti. 5 bilen 70 kişi ise 6 bin 160 lira kazanç sağladı. İşte, 10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları hakkında bazı bilgiler

10 Temmuz Sayısal Loto sonuçları, günün ilk saatleri itibariyle araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Bu hafta 1234. Hafta çekilişini gerçekleştiren Sayısal Loto için sonuçlar, MPİ resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5,14, 24, 37, 44 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1234. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 77 bin 801 lira 55 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi, 6 bin 160 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 740 kişi, 87 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 66 bin 660 kişi, 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 616 bin 695 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 892 bin 629 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 498 bin 980 lira 84 kuruş kamuya aktarılacak.

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