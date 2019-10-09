Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki ilk çekilişi bugün tamamlanacak. Gözler şimdi Sayısal Loto çekilişinin yapılacağı saatte. İşte, 9 Ekim 2019 MPİ Sayısal Loto çekilişi hakkında tüm ayrıntılar...
En fazla ilgi gören şans oyunlarından Sayısal Loto'da, 1260'ncı hafta heyecanı yaşanacak. MPİ'nin İstanbul'daki Galatasaray Şube Müdürlüğü'nde yapılacak çekiliş sonrası büyük ikramiye sahibini bulacak. İşte, bu haftanın ilk Sayısal Loto çekilişi hakkında tüm ayrıntılar...
Sayısal Loto oyununun çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba ve cumartesi günleri yapılmaktadır. Sayısal Loto çekişi bu akşam 21:15 ile 21:45 saatleri arasında yapılacak. Söz konusu çekilişi MPİ'nin canlı yayın sayfası üzerinden de anlık olarak takip edebilirsiniz.
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