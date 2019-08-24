Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?
Şans oyunu tutkunlarının her hafta heyecanla beklediği Sayısal Loto çekilişi, bir süredir haftada iki kez yapılıyor. Bu haftanın ilk çekilişi 21 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşmiş, Sayısal Loto büyük ikramiyesi bir kez daha devretmişti. Peki, Sayısal Loto ne zaman, saat kaçta çekiliyor?
Milli Piyango İdaresi şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto, her çarşamba ve cumartesi günü büyük bir heyecan yaşatıyor. Yapılan değişiklikle birlikte artık haftada iki kez gerçekleştirilen Sayısal Loto’nun 1246'ncı hafta çekilişinde altı bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 599 lira 48 kuruşluk büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretmişti. Şimdi gözler 24 Ağustos tarihli çekiliş saatinde. Peki, Sayısal Loto saat kaçta çekilecek?
Sayısal Loto çekilişleri çarşamba günleri 21:45’te cumartesi günleri ise 21:15’te gerçekleştiriliyor.
Canlı yayını kaçıran kişiler ise çekiliş sonuçlarının sisteme yüklenmesinin ardından elde edilen detayları mpi.gov.tr’den öğrenebiliyor.
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