Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı - 6 Temmuz MPİ Sayısal Loto ikramiye sorgulama
Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1233'ncü hafta sonuçları açıkladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekiliş sonrası, Sayısal Loto oyunu oynayan vatandaşlar, bu hafta hangi şanslı numaralara ikramiye çıktığını sorgulamaya başladı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 6 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) İstanbul Beyoğlu'nda bulunan merkezinde, noter huzurunda düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta zengin olma hayali kuran vatandaşları umutlarına kavuşturan Sayısal Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti. Peki, 3. devrini gerçekleştiren Sayısal Loto'da hangi numaralar bu hafta yüzleri güldürdü? İşte, 1233. hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar...
6 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto 6 Temmuz çekilişleri saat 21:15'te MPİ tarafından düzenlendi. 1233'ncü hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
4,7,14,23,27,42
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SAYISAL LOTO'NUN 3 TEMMUZ TARİHLİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun 3 Temmuz Çarşamba günkü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 8 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 160 kişi 92 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 124 kişi 12 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 912 bin 196 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 55 bin 343 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 590 bin 184 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.
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