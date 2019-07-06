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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı - 6 Temmuz MPİ Sayısal Loto ikramiye sorgulama

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Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı - 6 Temmuz MPİ Sayısal Loto ikramiye sorgulama

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1233'ncü hafta sonuçları açıkladı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekiliş sonrası, Sayısal Loto oyunu oynayan vatandaşlar, bu hafta hangi şanslı numaralara ikramiye çıktığını sorgulamaya başladı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 6 Temmuz MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) İstanbul Beyoğlu'nda bulunan merkezinde, noter huzurunda düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Her hafta zengin olma hayali kuran vatandaşları umutlarına kavuşturan Sayısal Loto'da geçen hafta  6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti. Peki, 3. devrini gerçekleştiren Sayısal Loto'da hangi numaralar bu hafta yüzleri güldürdü? İşte, 1233. hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar...

6 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 6 Temmuz çekilişleri saat 21:15'te MPİ tarafından düzenlendi. 1233'ncü hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

4,7,14,23,27,42

Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı - 6 Temmuz MPİ Sayısal Loto ikramiye sorgulama

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SAYISAL LOTO'NUN 3 TEMMUZ TARİHLİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 3 Temmuz Çarşamba günkü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 8 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 4 bin 160 kişi 92 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 79 bin 124 kişi 12 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 912 bin 196 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 55 bin 343 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 590 bin 184 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

 

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