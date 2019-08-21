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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı! 21 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama

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Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı! 21 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. 1246. hafta Sayısal Loto sonuçları, noter huzurunda MPİ'nin internet sitesinde canlı çekilişin ardından belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 21 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

Sayısal Loto'nun 1246'ncı hafta çekilişi 21 Ağustos Çarşamba akşamı gerçekleşti. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki son çekilişinde  6 bilen 1 kişi, 12 milyon 815 bin 149 lira ikramiye kazanmıştı. Geçen hafta büyük ikramiyenin sahibinin bulmasıyla, saat 21:45'te çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde hangi şanslı numaraların ikramiye kazandırdığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Sayısal Loto'da bu hafta çıkan talihli numaralar.

21 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:45'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 21 Ağustos tarihli 1246. haftasında ikramiye kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;

17-18-29-30-32-34

Sayısal Loto çekilişleri tamamlandı 21 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama

SAYISAL LOTO İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1245'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 12 milyon 815 bin 149 lira 20 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 154 kişi 6 bin 633 lira 45'er kuruş, 4 bilen 7 bin 969 kişi 96 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 158 bin 671 kişi 12 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Çekilişte toplam 16 milyon 645 bin 428 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 115 bin 895 lira 4 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 182 bin 185 lira kamuya aktarılacak.

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