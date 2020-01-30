Sayısal Loto çekilişi tamamlandı! MPİ Sayısal Loto sonuç sorgula sayfası

Sayısal Loto oyununun 1292. çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Altındağ ilçesinden yatırıldığı bildirildi. İşte, MPİ Sayısal Loto sonuç sorgula sayfası...

Sayısal Loto oyununun 1292'nci çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 4 milyon 535 bin 738 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 5 bin 290'ar lira, 4 bilen 5 bin 244 kişi 81'er lira ve 3 bilen 92 bin 889 kişi de 12,15'er lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşamki çekilişte kazandıran numaralar 11, 17, 30, 35, 42 ve 44 olarak belirlendi.

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