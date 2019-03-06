Sayısal Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSayısal Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
GeriGündem Sayısal Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.03.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayısal Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyununun mart ayındaki ilk çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyesi 7. kez devreden Sayısal Loto'nun bin 198'inci haftasında hangi numaraların kazandığı belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?

Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan Sayısal Loto'da bin 198'inci hafta heyecanı vardı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununda haftanın ilk çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler, kazanan şanslı numaralara çevrildi. İşte, Sayısal Loto'da bin 198'inci hafta sonuçları ve Milli Piyango sorgulama ekranı...

6 MART 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Zengin olma hayali kuran on binlerce şans oyunu tutkunu, bu haftaki Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, kendi yaptıkları Sayısal Loto kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, 6 Mart 2019 tarihli Sayısal Loto oyununun çekiliş sonuçları…

Sayısal Loto'nun kazanan numaraları noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar;  6, 10, 20, 22, 30, 48

SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sayısal Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1197'nci hafta çekilişinde 9 milyon 632 bin 82 lira 78 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 117 kişi 6 bin 860 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 633 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 149 bin 925 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Öte yandan Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 3, 13, 15, 16, 20 ve 46 olarak belirlendi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD’li yetkiliden çok konuşulacak açıklamalar: Trump, kendisini Erdoğan’a yakın hissediyor

CHP'ye sert sözler: Yunan gazetelerine manşet oluyorlar

Ümraniye'deki olayda korkunç gerçek!

Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı verildi