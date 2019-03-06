Sayısal Loto çekilişi tamamlandı | Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyununun mart ayındaki ilk çekilişi tamamlandı. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyesi 7. kez devreden Sayısal Loto'nun bin 198'inci haftasında hangi numaraların kazandığı belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan Sayısal Loto'da bin 198'inci hafta heyecanı vardı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununda haftanın ilk çekilişinin tamamlanmasının ardından gözler, kazanan şanslı numaralara çevrildi. İşte, Sayısal Loto'da bin 198'inci hafta sonuçları ve Milli Piyango sorgulama ekranı...
6 MART 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Zengin olma hayali kuran on binlerce şans oyunu tutkunu, bu haftaki Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, kendi yaptıkları Sayısal Loto kuponlarının kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, 6 Mart 2019 tarihli Sayısal Loto oyununun çekiliş sonuçları…
Sayısal Loto'nun kazanan numaraları noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası belli oldu. Haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar; 6, 10, 20, 22, 30, 48
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SAYISAL LOTO'DA GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1197'nci hafta çekilişinde 9 milyon 632 bin 82 lira 78 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 117 kişi 6 bin 860 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 633 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 149 bin 925 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Öte yandan Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 3, 13, 15, 16, 20 ve 46 olarak belirlendi.
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