Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 12 Ekim çekiliş saati..
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto şans oyununun bu akşamki çekilişi saat kaçta sorusu vatandaşlar tarafından cevap bekleyen sorular arasındaki yerini alıyor. Cumartesi akşamları düzenlenen Sayısal Loto oyunu geçtiğimiz 6 haftada devrederek ikramiyesini katladı. Peki Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat kaçta düzenlenecek?
Çarşamba ve Cumartesi günlerinde çekilişi gerçekleştirilen Sayısal Loto oyununda ikramiye tutarı son çekilişte devir etti.
Sayısal Loto 09.10.2019 tarihli çekilişinde de 6 bilen kişi çıkmayınca ikramiye bir sonraki haftaya devir oldu. Bundan önceki haftalarda 6 kez devreden ikramiyenin geçen hafta ulaştığı tutar 10.972.110,08 TL idi.. Şimdi gözler bu akşam yapılacak çekilişe çevrildi. Peki Sayısal Loto bu akşam saat kaçta çekilecek?
Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21:15'te gerçekleştirilecek.
Oyunun Özellikleri
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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