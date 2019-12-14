Sayısal Loto çekiliş sonucuna göre 1 milyon TL devretti... MPİ 14 Aralık Sayısal Loto kupon sorgulama

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen ve canlı takip edilen 14 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre, şanslı 6 numara Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden ilan edildi. Peki, Sayısal Loto 1279. hafta sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, MPİ Sayısal Loto kupon sonucu sorgulama ekranı ve haftanın kazandıran numaraları.

SAYISAL LOTO'DA HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?

Sayısal Loto oyununun 1279. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 868 bin 109 lira tutarındaki ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 885'er lira, 4 bilen 6 bin 365 kişi 88 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 121 bin 981 kişi ise 12 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Saat 21:15'te başlayan Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda yapılan kura ile gerçekleşti. İşte, Sayısal Loto'da bu hafta çıkan şanslı numaralar:

9,22,24,25,39,40

14 ARALIK SAYISAL LOTO SORGULAMA SAYFASI

SAYISAL LOTO KUPONU NASIL YAPILIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.