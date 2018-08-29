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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.08.2018 - 21:45, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 29 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 29 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Sayısal Loto'da bu akşam bin 144'üncü hafta heyecanı vardı. Kupon yapan yüz binlerce kişinin sonucunu heyecanla beklediği 29 Ağustos tarihli Ağustos Sayısal Loto oyununun çekilişi tamamlandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 144'üncü hafta çekilişi yapıldı. MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu tutkunları da kendi yaptıkları kuponların kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, detaylar...

29 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Sayısal Loto oyununun bin 144'üncü hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 868 bin 333 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 60 kişi 6 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 313 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 697 kişi de 12'şer lira ikramiye alacak. 

6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırdığı belirlendi.  Çekilişte toplam 2 milyon 285 bin 87 lira 10 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı.  Hasılattan KDV olarak 907 bin 952 lira 57 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 507 bin 797 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak. 

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bin 144'üncü hafta Sayısal Loto çekilişi saat 21:45'de başladı. Çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar şunlar oldu;  1 - 2 - 13 - 28 - 39 - 46

Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 29 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

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GEÇEN HAFTAKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

25 Ağustos’ta Milli Piyango İdaresince Sayısal Loto oyununun bin 143'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 4, 25, 37, 38, 42 ve 43 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun bin 143'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 61 bin 915 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

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