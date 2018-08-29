Sayısal Loto çekiliş sonuçları | 29 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama
Sayısal Loto'da bu akşam bin 144'üncü hafta heyecanı vardı. Kupon yapan yüz binlerce kişinin sonucunu heyecanla beklediği 29 Ağustos tarihli Ağustos Sayısal Loto oyununun çekilişi tamamlandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 144'üncü hafta çekilişi yapıldı. MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu tutkunları da kendi yaptıkları kuponların kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, detaylar...
29 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Sayısal Loto oyununun bin 144'üncü hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 868 bin 333 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 60 kişi 6 bin 95 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 313 kişi 82 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 697 kişi de 12'şer lira ikramiye alacak.
6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Çankaya ilçesinden yatırdığı belirlendi. Çekilişte toplam 2 milyon 285 bin 87 lira 10 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 907 bin 952 lira 57 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 507 bin 797 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.
Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bin 144'üncü hafta Sayısal Loto çekilişi saat 21:45'de başladı. Çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar şunlar oldu; 1 - 2 - 13 - 28 - 39 - 46
GEÇEN HAFTAKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
25 Ağustos’ta Milli Piyango İdaresince Sayısal Loto oyununun bin 143'üncü hafta çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar 4, 25, 37, 38, 42 ve 43 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun bin 143'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 61 bin 915 lira 70'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
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