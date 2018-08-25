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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.08.2018 - 21:20, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonucu | 25 Ağustos MPİ Sayısal Loto Çekilişi

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Sayısal Loto çekiliş sonucu | 25 Ağustos MPİ Sayısal Loto Çekilişi

En çok kazandıran şans oyunlarından Sayısal Loto'nun bin 143'üncü çekilişi tamamlandı. Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan Sayısal Loto'da kazandıran numaraların belli olmasıyla birlikte, kupon yapan vatandaşlar, MPİ sorgulama ekranından kendi kuponlarını sorgulamaya başladı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 143'üncü hafta çekilişi yapıldı. MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu tutkunları da kendi yaptıkları kuponların kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, 25 Ağustos 2018 tarihli bin 143'üncü hafta Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

25 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi Milli Piyango İdaresi (MPİ) bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişini tamamladı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların belli olmasıyla birlikte çok sayıda şans oyunu tutkunu da MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bin 143'üncü hafta Sayısal Loto çekilişi saat 21:15'de başladı. Çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar şunlar oldu; 4 - 25 - 37 - 38 - 42 - 43

Sayısal Loto çekiliş sonucu | 25 Ağustos MPİ Sayısal Loto Çekilişi

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SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Sayısal Loto oyununun geçtiğimiz çarşamba günü yapılan bin 142'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 659 bin 970 lira 98 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin  142'nci hafta çekilişinde 5 bilen 49 kişi, 5 bin 673 lira 60'ar kuruş; 4 bilen 2  bin 669 kişi, 78 lira 55'er kuruş; 3 bilen 49 bin 507 kişi, 11 lira 90'ar kuruş  ikramiye alacak. Çekilişte toplam 1 milyon 76 bin 789 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 690 bin 827 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi  olarak da 385 bin 946 lira 80 kuruş kamuya aktarılacak.

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