Sayısal Loto çekiliş sonucu | 25 Ağustos MPİ Sayısal Loto Çekilişi
En çok kazandıran şans oyunlarından Sayısal Loto'nun bin 143'üncü çekilişi tamamlandı. Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan Sayısal Loto'da kazandıran numaraların belli olmasıyla birlikte, kupon yapan vatandaşlar, MPİ sorgulama ekranından kendi kuponlarını sorgulamaya başladı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 143'üncü hafta çekilişi yapıldı. MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu tutkunları da kendi yaptıkları kuponların kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. İşte, 25 Ağustos 2018 tarihli bin 143'üncü hafta Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
25 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi Milli Piyango İdaresi (MPİ) bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişini tamamladı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların belli olmasıyla birlikte çok sayıda şans oyunu tutkunu da MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...
Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bin 143'üncü hafta Sayısal Loto çekilişi saat 21:15'de başladı. Çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar şunlar oldu; 4 - 25 - 37 - 38 - 42 - 43
SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Sayısal Loto oyununun geçtiğimiz çarşamba günü yapılan bin 142'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 659 bin 970 lira 98 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 142'nci hafta çekilişinde 5 bilen 49 kişi, 5 bin 673 lira 60'ar kuruş; 4 bilen 2 bin 669 kişi, 78 lira 55'er kuruş; 3 bilen 49 bin 507 kişi, 11 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 1 milyon 76 bin 789 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 690 bin 827 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 385 bin 946 lira 80 kuruş kamuya aktarılacak.
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