Sayısal Loto çekiliş sonucu | 22 Ağustos MPİ Sayısal Loto Çekilişi
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 142'inci hafta çekilişi yapıldı. MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından şans oyunu tutkunları da kendi yaptıkları kuponların kazanıp kazanmadığını öğrenmek adına araştırma yapmaya başladı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Geçtiğimiz haftalarda alınan karar doğrultusunda bundan böyle her hafta iki kez gerçekleştirilecek olan Sayısal Loto çekilişinin bin 142'incisi tamamlandı. Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan Sayısal Loto'da kazandıran numaraların belli olmasıyla birlikte, kupon yapan vatandaşlar, MPİ sorgulama ekranından kendi kuponlarını sorgulamaya başladı. İşte, 22 Ağustos 2018 tarihli bin 142'inci hafta Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
22 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi Milli Piyango İdaresi (MPİ) bu haftaki ilk Sayısal Loto çekilişini tamamladı. MPİ'den yapılan açıklamaya göre, çekilişte kazandıran numaralar belli oldu. Sonuçların belli olmasıyla birlikte çok sayıda şans oyunu tutkunu da MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte, Sayısal Loto'da haftanın kazandıran numaraları...
Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da 1142'inci hafta çekilişi saat 21:45'de başladı. Çekiliş sonucu kazanan şanslı numaralar şunlar oldu; 4 - 8 - 30 - 36 - 44 - 49
SON SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Sayısal Loto oyununun bin 141'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 665 bin 319 lira 55 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 5 bilen 145 kişi 5 bin 171 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 837 kişi 72 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 141 bin 865 kişi de 11 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak. 6 bilen talihlinin kuponunu, Erzurum'un Palandöken ilçesinden yatırdığı belirlendi.
Çekilişte toplam 5 milyon 570 bin 675 lira 65 kuruş tutarında ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 865 bin 583 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 41 bin 347 lira 95 kuruş kamuya aktarılacak. Geçen hafta kazandıran şanslı numaralar ise şunlardı; 4, 12, 19, 30, 33, 47
Yorumları Göster
Yorumları Gizle