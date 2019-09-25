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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango 25 Eylül Sayısal Loto sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı! Milli Piyango 25 Eylül Sayısal Loto sorgulama

1256. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da, bu haftanın ilk çekilişi çarşamba akşamı gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en çok ilgi gören oyunu Sayısal Loto'nun 25 Eylül tarihli çekilişinde, noter huzurunda gerçekleşen kura sonrası, büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 21:45'ten sonra ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Sayısal Loto'nun 25 Eylül tarihli 1256. çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nin Galatasaray Şubesi'nde gerçekleşti. Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, bu hafta büyük ikramiyenin hangi kupona isabet ettiği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.Peki, bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, MPİ Sayısal Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar...

25 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun 25 Eylül tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını MPİ açıkladı Milli Piyango 25 Eylül Sayısal Loto sorgulama


MPİ SAYISAL LOTO İKRAMİYE SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?

Sayısal Loto oyununun 1255. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 888 bin 915 lira 29 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 115 kişi 6 bin 572 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 3 kişi 95 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 113 bin 690 kişi ise 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO BİLETLERİ İÇİN MİLLİ PİYANGO'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;
- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.
- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.

 

 

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