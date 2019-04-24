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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.04.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları tamamlandı | 24 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları tamamlandı | 24 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba ve perşembe günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Şans oyunu oynayan vatandaşların vazgeçilmesi olan Sayısal Loto'nun 24 Nisan tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran talihli numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 24 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları.

MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekilişle Sayısal Loto'nun 1212. hafta sonuçları açıklandı. Sayısal Loto çekilişi ile beraber ikramiyeler de sahiplerini buldu. İşte, 24 Nisan tarihli Sayısal Loto'nun 1212. hafta çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

24 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.45'te başlayan çekilişle 24 Nisan tarihli Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde ikramiye kazandıran numaraları şunlar oldu;

3,17,23,39,41,47

Sayısal Loto çekiliş sonuçları tamamlandı | 24 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama

 

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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