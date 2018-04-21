Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama - 21 Nisan Sayısal Loto sonuçları

Her hafta milyonlarca vatandaş için bir umut olan Sayısal Loto'nun bu haftaki kazanan numaraları belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan çekilişin ardından bu haftanın kazanan şanslı numaraları belli oldu. Milyonlarca vatandaşa zengin olma hayali yaşatan Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 21 Nisan tarihli MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

21 NİSAN 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

En çok tercih edilen şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi her cumartesi olduğu gibi 21 Nisan akşamı da noter huzurunda çekildi. İşte, Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfası üzerinden canlı olarak yapılan Sayısal Loto çekilişinin sonuçlarına ilişkin tüm detaylar...

İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları: 5 – 6 – 18 – 41 – 43 – 49





GEÇEN HAFTA HANGİ NUMARALAR KAZANMIŞTI?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 186 kişi 5 bin 363 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 9 bin 478 kişi 79 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 180 bin 881 kişi 11 lira 70'şer kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler, kuponlarını Aydın İncirliova, Samsun Atakum ile İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerinden yatırdı. Çekilişte, 12 milyon 630 bin 978 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 479 bin 208 lira 87 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 385 bin 133 lira 16 kuruş kamuya aktarılacak. İşte, geçen haftanın kazanan numaraları... 3, 11, 34, 37, 40, 43

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 ya da 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.