Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ üzerinden açıklandı! Milli Piyango 16 Ekim Sayısal Loto sorgulama
Sayısal Loto oyununda haftanın birinci çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlendi. 7 haftadır devreden Sayısal Loto'da 1262. hafta çekiliş sonuçları, noter huzurunda yapılan canlı çekilişin ardından MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. İkramiye tutarının 13 milyon TL'ye ulaştığı ve büyük ilgi gören Sayısal Loto oyununda, zengin olma hayali kuran vatandaşların yüzü güldü. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 16 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto'nun 16 Ekim 2019 tarihli çekilişi İstanbul Beyoğlu'ndaki Genel Müdürlük binasında noter huzurunda gerçekleşti. Saat 21:45'te yapılan çekilişin ardından, Sayısal Loto'da büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak konusu oldu. İşte, Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.
16 EKİM 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto'nun 1262'nci hafta çekilişleri gerçekleşti. 16 Ekim Sayısal Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;
1-4-6-35-40-47
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SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
Sayısal Loto oyununun 1261'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 13 milyon 600 bin 971 lira tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 163 kişi 6 bin 453 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 8 bin 698 kişi 90 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 158 bin 577 kişi ise 13 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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