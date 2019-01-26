Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama | Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama | Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu
GeriGündem Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama | Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.01.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama | Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama | Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı yüz binlerce vatandaşın, dikkatle takip ettiği Sayısal Loto çekilişinin bin 187'ncisi yapıldı. MPİ'nin Ankara'daki merkezinde noter huzurunda yapılan ve 'http://www.millipiyango.gov.tr' adresinden canlı yayınlanan çekilişin sonuçları merak ediliyor. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen şans oyunları içinde en çok rağbet görenlerden Sayısal Loto'da, bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Milyoner olma hayali ile Sayısal Loto oynayan pek çok vatandaş, çekilişin tamamlanmasının ardından bu haftanın kazanan şanslı numaralarını araştırmaya başladı. İşte, Sayısal Loto çekilişi sonucu belirlenen 6 şanslı rakam ve Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 447 bin 398 lira 86 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 112 kişi 5 bin 442 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 831 kişi 67 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 115 bin 862 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 361 bin 533 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 515 bin 656 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 846 bin 429 lira 51 kuruş kamuya aktarılacak.

26 OCAK 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Her cumartesi akşamı olduğu gibi bu akşam da Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı vardı.  Sayısal Loto'da haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Saat 21:15'te başlayan bin 187'nci çekiliş sonucu şanslı rakamlar şunlar oldu;

13 -19 - 32 - 42 - 47 - 48

Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama | Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun bin 186'ıncı hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 814 bin 529 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 68 kişi 5 bin 45 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 471 kişi 74 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 65 bin 213 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Polatlı ilçesinden yatırdığı belirlendi.  Çekilişte toplam 2 milyar 143 bin 494 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 850 bin 884 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 332 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serbest bırakılan Alparslan Kuytul tekrar tutuklandı

İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Poseidon direnemedi

Kayak merkezinde 70 kişi mahsur kaldı