Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama | Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen şans oyunları içinde en çok rağbet görenlerden Sayısal Loto'da, bu haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Milyoner olma hayali ile Sayısal Loto oynayan pek çok vatandaş, çekilişin tamamlanmasının ardından bu haftanın kazanan şanslı numaralarını araştırmaya başladı. İşte, Sayısal Loto çekilişi sonucu belirlenen 6 şanslı rakam ve Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 447 bin 398 lira 86 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 112 kişi 5 bin 442 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 831 kişi 67 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 115 bin 862 kişi 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 2 milyon 361 bin 533 lira 95 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 515 bin 656 lira 44 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 846 bin 429 lira 51 kuruş kamuya aktarılacak.

26 OCAK 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Her cumartesi akşamı olduğu gibi bu akşam da Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı vardı. Sayısal Loto'da haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Saat 21:15'te başlayan bin 187'nci çekiliş sonucu şanslı rakamlar şunlar oldu;

13 -19 - 32 - 42 - 47 - 48

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BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun bin 186'ıncı hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 814 bin 529 lira 60 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 68 kişi 5 bin 45 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 471 kişi 74 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 65 bin 213 kişi de 11 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

6 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Polatlı ilçesinden yatırdığı belirlendi. Çekilişte toplam 2 milyar 143 bin 494 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 850 bin 884 lira 64 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 476 bin 332 lira 14 kuruş kamuya aktarılacak.