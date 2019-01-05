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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.01.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama | Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama | Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı yüz binlerce vatandaşın, dikkatle takip ettiği Sayısal Loto çekilişinin bin 181'incisi yapıldı. MPİ'nin Ankara'daki merkezinde noter huzurunda yapılan ve 'http://www.millipiyango.gov.tr' adresinden canlı yayınlanan çekilişin sonuçları merak ediliyor. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandı?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları arasında en çok tercih edilenlerden Sayısal Loto'da, 2019 yılının ikinci çekilişi tamamlandı. Zengin olma hayali ile Sayısal Loto oynayan pek çok vatandaş, çekilişin tamamlanmasının ardından bu haftanın şanslı numaralarını araştırmaya başladı. İşte, Sayısal Loto çekilişi sonucu belirlenen 6 şanslı rakam ve Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto oyununun 1181'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 5 milyon 51 bin 882 lira 20 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 1901 kişi 382 lira 15'er kuruş, 4 bilen 8 bin 133 kişi 67 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 758 kişi 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı. 

İkramiye kazanan kuponun Gaziantep'in Şahinbey ilçesinden yatırıldığı bildirildi.  Çekilişte toplam 7 milyon 866 bin 54 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.  Hasılattan KDV olarak 1 milyon 805 bin 399 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 8 bin 685 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak. 

5 OCAK 2019 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Her cumartesi akşamı olduğu gibi bu akşam da Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı vardı. Her hafta büyük umutlarla oynanan ve ilgiyle takip edilen Sayısal Loto'da haftanın ikinci ve son çekilişi tamamlandı. Saat 21:15'te başlayan çekiliş sonucu şanslı rakamlar şunlar oldu;

2 - 20 -  29 - 38 - 46 - 47

Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama | Sayısal Loto çekiliş sonuçları

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

BİR ÖNCEKİ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun bin 180'inci hafta çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 326 bin 971 lira 38 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 54 kişi 7 bin 454 lira 35'er kuruş, 4 bilen 3 bin 476 kişi 86 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 120 kişi 12 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 559 bin 157 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 999 bin 873 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 558 bin 837 lira 99 kuruş kamuya aktarılacak.

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