Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı | 12 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama
Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura ile Sayısal Loto'nun 1226'ncı hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango İdaresi 12 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.
İstanbul Beyoğlu'nda MPİ tarafından yapılan kura ile Sayısal Loto'nun 1226. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 553 bin 15 lira 57 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da hangi numaralar yüzleri güldürdü? İşte, MPİ 12 Haziran Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.
12 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Saat 21:45'te noter huzurunda yapılan çekiliş ile Sayısal Loto'nun 12 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
3,12,18,31,33,43
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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 7 bin 189'ar lira, 4 bilen 5 bin 824 kişi 89 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 359 kişi 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 586 bin 966 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 429 bin 717 lira 96 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 447 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.
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