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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı | 12 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı | 12 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto oyununda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura ile Sayısal Loto'nun 1226'ncı hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango İdaresi 12 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.

İstanbul Beyoğlu'nda MPİ tarafından yapılan kura ile Sayısal Loto'nun 1226. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 553 bin 15 lira 57 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da hangi numaralar yüzleri güldürdü? İşte, MPİ 12 Haziran Sayısal Loto'da çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

12 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Saat 21:45'te noter huzurunda yapılan çekiliş ile Sayısal Loto'nun 12 Haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

 3,12,18,31,33,43

Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı | 12 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama

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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 7 bin 189'ar lira, 4 bilen 5 bin 824 kişi 89 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 359 kişi 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 586 bin 966 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 429 bin 717 lira 96 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 447 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

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