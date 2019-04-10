Sayısal 6. kez devretti | 10 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşen çekilişle Sayısal Loto'nun 1208. haftasında kazandıran şanslı numaralar belli oldu. Sayısal Loto'nun 10 Nisan tarihli çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 136 bin 832 lira devretti. Çekilişte, toplam 1 milyon 977 bin 628 lira ikramiye dağıtıldı. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı? işte, 10 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 10 Nisan tarihli çekilişi tamamlandı. Ankara'da noter huzurunda yapılan çekilişle, Sayısal Loto'nun 1208. hafta çekiliş sonuçları belli oldu. Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta düzenlenen çekilişle 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte, 10 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
6 BİLEN ÇIKMAYINCA 6. KEZ DEVRETTİ
Sayısal Loto oyununun 1208'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 136 bin 832 lira devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 109 kişi 4 bin 683 lira, 4 bilen 5 bin 436 kişi 70 lira ve 3 bilen 102 bin 147 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte, toplam 1 milyon 977 bin 628 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 266 bin 555 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 708 bin 829 lira kamuya aktarılacak.
Her hafta, Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balat'ta bulunan ofisinde tamamlanan Sayısal Loto oyununda, bu hafta da bazı şanslı numaralar vatandaşlara ikramiye kazandırdı. Milyonlarca şans oyunu tutkununun en çok rağbet gösterdiği Sayısal Loto'nun 1208. hafta çekilişinde, kazandıran talihli numaralar açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar bu hafta ikramiye kazandı? işte, 10 Nisan tarihinde yapılan Sayısal Loto'nun 1208. hafta çekiliş sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar.
10 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21.45'te yapılan çekilişle, Sayısal Loto'da kazandıran talihli numaralar açıklandı. Sayısal Loto'da kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;
19,20,22,31,40,47
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GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1207'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 924 bin 730 lira 23 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 113 kişi 6 bin 482 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 25 kişi 78 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 138 bin 718 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
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