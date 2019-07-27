SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.. 27 Temmuz SayÄ±sal Loto sonuÃ§ sorgulama

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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27.07.2019 - 21:21, Son GÃ¼ncelleme:

SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±.. 27 Temmuz SayÄ±sal Loto sonuç sorgulama

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SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±.. 27 Temmuz SayÄ±sal Loto sonuç sorgulama

Mili Piyango Ä°daresi'nin (MPÄ°) en fazla ilgi gÃ¶ren ÅŸans oyunlarÄ±ndan olan SayÄ±sal Loto'nun 27 Temmuz tarihli Ã§ekiliÅŸleri tamamlandÄ±.Â SayÄ±sal Loto 1239'ncu hafta Ã§ekiliÅŸinde, ikramiye kazandÄ±ran talihli numaralar MPÄ°'nin internet sitesinden canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sonrasÄ± belli oldu. Peki, 27 Temmuz SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinde hangi numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte, SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±.

Her hafta Ã§arÅŸamba ve cumartesi gÃ¼nleri dÃ¼zenlenen SayÄ±sal Loto oyununun bu haftaki ikinci Ã§ekiliÅŸi noter huzurunda tamamlandÄ±. SayÄ±sal LotoÂ 1239'ncu hafta Ã§ekiliÅŸi, Milli Piyango Ä°daresi'nin internet sitesinden canlÄ± yayÄ±n olarak yapÄ±ldÄ±. SayÄ±sal Loto'nun geÃ§tiÄŸimiz haftaki Ã§ekiliÅŸinde 5 bilen 72 kiÅŸi 6 bin 146 lira 75'er kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 724 kiÅŸi 89 lira 10'ar kuruÅŸ ve 3 bilen 66 bin 789 kiÅŸi 13 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Peki, bu hafta hangi numaralara bÃ¼yÃ¼k ikramiye isabet eti? Ä°ÅŸte, 1239'ncu SayÄ±sal Loto sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±.

27 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI

MPÄ° tarafÄ±ndan saat 21:15'te dÃ¼zenlenen Ã§ekiliÅŸin ardÄ±ndan, SayÄ±sal Loto'nun 1239. haftasÄ±nda ÅŸu numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±;

5-18-19-20-29-46Â

SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.. 27 Temmuz SayÄ±sal Loto sonuÃ§ sorgulama

SAYISAL LOTO MPÄ° SONUÃ‡ SORGULAMA SAYFASI

SAYISAL LOTO'NUN GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°NDE NE OLMUÅžTU?

Milli Piyango Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 72 kiÅŸi 6 bin 146 lira 75'er kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 724 kiÅŸi 89 lira 10'ar kuruÅŸ ve 3 bilen 66 bin 789 kiÅŸi 13 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

BÃ¼yÃ¼k ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nÄ±n MustafakemalpaÅŸa ilÃ§esinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ã‡ekiliÅŸte toplam 2 milyon 765 bin 549 lira 70 kuruÅŸ ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.

HasÄ±lattan KDV olarak 916 bin 383 lira 20 kuruÅŸ, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak da 512 bin 138 lira 83 kuruÅŸ kamuya aktarÄ±lacak.

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