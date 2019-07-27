SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±.. 27 Temmuz SayÄ±sal Loto sonuÃ§ sorgulama

SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±.. 27 Temmuz SayÄ±sal Loto sonuç sorgulama
Mili Piyango Ä°daresi'nin (MPÄ°) en fazla ilgi gÃ¶ren ÅŸans oyunlarÄ±ndan olan SayÄ±sal Loto'nun 27 Temmuz tarihli Ã§ekiliÅŸleri tamamlandÄ±.Â SayÄ±sal Loto 1239'ncu hafta Ã§ekiliÅŸinde, ikramiye kazandÄ±ran talihli numaralar MPÄ°'nin internet sitesinden canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sonrasÄ± belli oldu. Peki, 27 Temmuz SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸinde hangi numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±? Ä°ÅŸte, SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±.
Her hafta Ã§arÅŸamba ve cumartesi gÃ¼nleri dÃ¼zenlenen SayÄ±sal Loto oyununun bu haftaki ikinci Ã§ekiliÅŸi noter huzurunda tamamlandÄ±. SayÄ±sal LotoÂ 1239'ncu hafta Ã§ekiliÅŸi, Milli Piyango Ä°daresi'nin internet sitesinden canlÄ± yayÄ±n olarak yapÄ±ldÄ±. SayÄ±sal Loto'nun geÃ§tiÄŸimiz haftaki Ã§ekiliÅŸinde 5 bilen 72 kiÅŸi 6 bin 146 lira 75'er kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 724 kiÅŸi 89 lira 10'ar kuruÅŸ ve 3 bilen 66 bin 789 kiÅŸi 13 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Peki, bu hafta hangi numaralara bÃ¼yÃ¼k ikramiye isabet eti? Ä°ÅŸte, 1239'ncu SayÄ±sal Loto sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±.
27 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÃ‡LARI
MPÄ° tarafÄ±ndan saat 21:15'te dÃ¼zenlenen Ã§ekiliÅŸin ardÄ±ndan, SayÄ±sal Loto'nun 1239. haftasÄ±nda ÅŸu numaralar ikramiye kazandÄ±rdÄ±;
5-18-19-20-29-46Â
SAYISAL LOTO MPÄ° SONUÃ‡ SORGULAMA SAYFASI
SAYISAL LOTO'NUN GEÃ‡TÄ°ÄžÄ°MÄ°Z Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ°NDE NE OLMUÅžTU?
Milli Piyango Ä°daresinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã§ekiliÅŸte 5 bilen 72 kiÅŸi 6 bin 146 lira 75'er kuruÅŸ, 4 bilen 3 bin 724 kiÅŸi 89 lira 10'ar kuruÅŸ ve 3 bilen 66 bin 789 kiÅŸi 13 lira 25'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.
BÃ¼yÃ¼k ikramiye isabet eden kuponun, Bursa'nÄ±n MustafakemalpaÅŸa ilÃ§esinden yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ã‡ekiliÅŸte toplam 2 milyon 765 bin 549 lira 70 kuruÅŸ ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.
HasÄ±lattan KDV olarak 916 bin 383 lira 20 kuruÅŸ, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak da 512 bin 138 lira 83 kuruÅŸ kamuya aktarÄ±lacak.
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