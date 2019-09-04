Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 4 Eylül Sayısal Loto sonuç sorgulama
Sayısal Loto'nun 1250. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Noter huzurunda yapılan kura sonucu Sayısal Loto oyununun ilk hafta sonuçları, MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango 4 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
Çarşamba ve cumartesi günleri büyük bir heyecanla oynanan Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki son çekilişinde, büyük ikramiye ise 3 milyon 051 bin 714 lira olarak belirlenmişti. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi şanslı numaralara çıktı? İşte, 1250'nci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar.
4 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21:45'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 4 Eylül 2019 tarihli sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun 1250. hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
5-7-25-28-42-47
SAYISAL LOTO MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
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