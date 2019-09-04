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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 4 Eylül Sayısal Loto sonuç sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 4 Eylül Sayısal Loto sonuç sorgulama

Sayısal Loto'nun 1250. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Noter huzurunda yapılan kura sonucu Sayısal Loto oyununun ilk hafta sonuçları, MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, Milli Piyango 4 Eylül Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.

Çarşamba ve cumartesi günleri büyük bir heyecanla oynanan Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz haftaki son çekilişinde, büyük ikramiye ise 3 milyon 051 bin 714 lira olarak belirlenmişti. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da büyük ikramiye hangi şanslı numaralara çıktı? İşte, 1250'nci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar.

4 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:45'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 4 Eylül 2019 tarihli sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun 1250. hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

5-7-25-28-42-47

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı Milli Piyango 4 Eylül Sayısal Loto sonuç sorgulama

SAYISAL LOTO MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

 

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