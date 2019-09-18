Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango 18 Eylül Sayısal Loto sorgulama
Sayısal Loto'nun merakla beklenen 1254. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı. Sayısal Loto'da ikramiye çıkan numaralar, canlı çekiliş heyecanının ardından vatandaşların erişimine açıldı. Bu hafta büyük ikramiyenin hangi numaralara isabet ettiği Sayısal loto tutkunları tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Milli Piyango 18 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
Sayısal Loto oyununda haftanın birinci çekiliş sonuçları, saat 21:45'te noter huzurunda yapılan kura sonrası belli oldu. MPİ tarafından gerçekleşen Sayısal Loto'nun cumartesi günkü çekilişinde, 1 milyon 35 bin 671 lira 3 kişiye çıkmıştı. Peki, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde çıkan numaralar hangileri oldu? İşte, 1254'üncü haftada Sayısal Loto'da çıkan şanslı numaralar...
18 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNDE HANGİ NUMARALAR ÇIKTI?
Sayısal Loto oyununun 1254. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21.45'te gerçekleşti. 18 Eylül Çarşamba tarihli Sayısal Loto'da şu numaralar çıktı;
9-11-15-27-30-49
MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 193 kişi 4 bin 66 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 948 kişi 85 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 125 bin 854 kişi ise 12 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam, 6 milyon 49 bin 580 lira ikramiye dağıtıldı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların İstanbul'un Bakırköy ve Beşiktaş ile İzmir'in Konak ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.
2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.
3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.
Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;
- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.
- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle