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    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 8 milyonu aştı!

    Hürriyet Haber
    14.04.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Her hafta cumartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamıştı ve Sayısal Loto 3. devrini gerçekleştirmişti. Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 14 Nisan Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği Sayısal Loto çekilişiyle birlikte bu haftanın şanslı numaraları belirlendi. Her hafta milyonlarca vatandaşa zengin olma hayali yaşatan Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Sayısal Loto 3. devrini gerçekleştirmişti ve büyük ikramiye 6.397.879,67 TL'ye ulaşmıştı. İşte, 14 Nisan Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    3, 11, 34, 37, 40, 43

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... Büyük ikramiye 8 milyonu aştı

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Sayısal Loto sonuçlarında geçen hafta 6 bilen çıkmayınca 6.397.879,67 TL'lik ikramiye haftaya devretti. 5 bilen 155 kişi 6.103,25 TL, 4 bilen 8.564 kişi 83,70 TL, 3 bilen 160.169 kişi 12,50 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

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    SAYISAL LOTO KURALLARI

    İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

    Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

    İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

    İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

    Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

    Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

    Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

    (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
    (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
    (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

    SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

     

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