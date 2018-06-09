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    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 8 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

    Hürriyet Haber
    09.06.2018 - 21:22 | Son Güncelleme:

    Sayısal Loto sonuçları büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan numaraları belli oldu. Her hafta cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 8 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçları açıklandı. Sayısal Loto sonuçlarında geçtiğimiz hafta iki kişi 6 bilmişti ve 1.897.051,80 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu. Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 8 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası.

    Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 757 bin 283 lira 95 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

    Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 144 kişi 5 bin 138 lira 75'er kuruş, 4 bilen 7 bin 910 kişi 70 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 143 bin 478 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

    Büyük ikramiyeyi kazanan talihli kuponunu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yatırdı.

    Çekilişte toplam 4 milyon 624 bin 421 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

    Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 839 bin 41 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 27 bin 649 lira 12 kuruş aktarılacak.

    1, 3, 22, 25, 34, 43

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 8 Haziran Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

    GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

    Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde altı sayıyı doğru tahmin eden ve kuponlarını İstanbul, Büyükçekmece ile İzmir Buca'daki bayilere yatırdığı öğrenilen iki talihli kişi, 1 milyon 897 bin 51 lira seksener kuruş ikramiye kazandılar.

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    Etiketler: 8 haziran sayısal loto sonuçları , büyük ikramiye , milli piyango , son dakika , haberler
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