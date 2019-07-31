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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 31 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 31 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar belli oldu. 1240'ıncı hafta heyecanının yaşandığı 31 Temmuz Sayısal Loto çekilişinin  ardından, hangi numaraların ikramiye kazandırdığı merak konusu oldu. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

MPİ'nin en fazla ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 31 Temmuz Çarşamba tarihli çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Sayısal Loto'nun geçen haftaki son çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 819 bin 7 lira 89 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.

31 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:45'te düzenlenen çekilişin ardından, Sayısal Loto'nun 1240. hafta çekilişinde  şu numaralar ikramiye kazandırdı;

7,19,20,26,30,37

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 31 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 350 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 875 kişi 93 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 110 bin 381 kişi 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 728 bin 502 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 509 bin 194 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 842 bin 131 lira 53 kuruş kamuya aktarılacak.

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