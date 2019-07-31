Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 31 Temmuz MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi tamamlandı ve kazandıran numaralar belli oldu. 1240'ıncı hafta heyecanının yaşandığı 31 Temmuz Sayısal Loto çekilişinin ardından, hangi numaraların ikramiye kazandırdığı merak konusu oldu. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
MPİ'nin en fazla ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 31 Temmuz Çarşamba tarihli çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Sayısal Loto'nun geçen haftaki son çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 819 bin 7 lira 89 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.
31 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21:45'te düzenlenen çekilişin ardından, Sayısal Loto'nun 1240. hafta çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
7,19,20,26,30,37
MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ ÖĞRENME EKRANI
SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA NE OLMUŞTU?
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 99 kişi 7 bin 350 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 875 kişi 93 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 110 bin 381 kişi 13 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 2 milyon 728 bin 502 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 509 bin 194 lira 75 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 842 bin 131 lira 53 kuruş kamuya aktarılacak.
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