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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 21:51, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 3 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 3 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto çekilişleri Ankara'da noter huzurunda tamamlandı. 1206'ncı hafta heyecanının yaşandığı ve haftanın ilk çekilişinin yapıldığı Sayısal Loto'da kazandıran talihli numaralar belli oldu. Geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretmişti. Peki bu hafta hangi şanslı numaralar kazandı? İşte, 3 Nisan Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi olan Sayısal Loto çekilişleri, MPİ'nin Ankara Balat'ta bulunan ofisinde, noter huzurunda gerçekleşti. Her hafta milyonlarca vatandaşın büyük umutla oynadığı Sayısal Loto'da, 1206'ncı hafta çekilişleri tamamlandı. İşte, herkesin merak ettiği 3 Nisan 2019 tarihli 1206'ncı hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

3 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Saat 21.45'te başlayan ve Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da kazandıran talihli numaralar açıklandı. Bin 206'ncı hafta Sayısal Loto'da kazandıran numaralar şöyle;

1,3,13,34,35,48

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 3 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı

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 SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1205'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 126 bin 243 lira 58 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 127 kişi 5 bin 302 lira 85'er kuruş, 4 bilen 7 bin 142 kişi 71 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 132 bin 132 kişi 10 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 608 bin 640 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 673 bin 596 lira 83 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 934 bin 997 lira 37 kuruş kamuya aktarılacak.

 

 

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