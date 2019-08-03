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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.08.2019 - 21:37, Son Güncelleme:

Sayısal Loto 3. devrini gerçekleştirdi.. Milli Piyango 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

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Sayısal Loto 3. devrini gerçekleştirdi.. Milli Piyango 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Heyecanla beklenen Sayısal Loto'da, ağustos ayının ilk çekilişi Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) tamamlandı. Sayısal Loto'nun 1241'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 24 bin 809 lira 49 kuruş devretti. MPİ tarafından yapılan canlı çekilişin ardından 3 Ağustos Sayısal Loto sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Milli Piyango 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

3 Ağustos tarihli Sayısal Loto çekilişleri, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 1241. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran talihli numaralar noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından belli oldu. Çekilişin ardından, Sayısal Loto oyunu oynayan binlerce vatandaş hangi numaralara ikramiye çıktığını sorgulamaya başladı. Peki, Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte, MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.

Sayısal Loto oyununun 1241'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 24 bin 809 lira 49 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 85 kişi 9 bin 354 lira 65'er kuruş, 4 bilen 5 bin 339 kişi 111 lira 70'şer kuruş ve 3 bilen 111 bin 152 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.  Çekilişte toplam 2 milyon 980 bin 985 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 648 bin 25 lira 77 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 920 bin 58 lira 17 kuruş kamuya aktarılacak.

3 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.45'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 3 Ağustos tarihli 1241'nci hafta çekilişinde şu numaralar çıktı;

2, 7, 8,37,40,44

Sayısal Loto 3. devrini gerçekleştirdi.. Milli Piyango 3 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları

 

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SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

 

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