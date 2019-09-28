Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 28 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama
Heyecanla beklenen Sayısal Loto'da cumartesi akşamı haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda düzenlenen 1257. hafta Sayısal Loto çekilişinde, sonuçlar saat 21:15'ten sonra açıklandı. Çekilişin ardından Sayısal Loto'da hangi numaraların ikramiye kazandırdığı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 28 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
1257'nci hafta Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Galatasaray Şubesi'nde gerçekleşti. Düzenlenen kuranın ardından Sayısal Loto sonuçları MPİ'nin internet sitesindeki canlı çekilişin ardından ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da büyük ikramiye bu hafta hangi ile çıktı? Sayısal Loto'nun 28 Eylül tarihli çekilişinde hangi şanslı numaralar yüzleri güldürdü? İşte, MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı.
28 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto'nun 1257'nci hafta çekilişi gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 28 Eylül 2019 tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;
3-13-15-17-28-32
MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO'NUN ÇARŞAMBA GÜNKÜ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1256. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 197 bin 225 lira 36 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 948 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 464 kişi 88 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 84 bin 152 kişi ise 12 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
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