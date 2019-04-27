27 Nisan Sayısal Loto sorgulama | Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı
Vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören şans oyunu Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 27 Nisan tarihli çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 434 bin 177 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Peki, Sayısal Loto'nun 1213'üncü hafta çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 27 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve şans oyunu tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun 27 Nisan tarihli 1213'ncü çekilişinde ikramiye kazandıran talihli numaralar belli oldu ve bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı? İşte, 27 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Sayısal Loto oyununun 1213'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 434 bin 177 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 413 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 97 kişi 56 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 131 bin 700 kişi 9 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Şişli ilçesinde yatırıldığı belirtildi.
27 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda başlayan çekilişle haftanın talihli numaraları açıklandı. Sayısal Loto'nun 1213'ncü çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
3,7,11,21,34,44
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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞU?
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 3 bin 471 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 274 kişi 64 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 501 kişi 10 lira 25'er lira ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Samsun'un Bafra ilçesinde yatırıldığı belirtildi.
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