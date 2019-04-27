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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 21:38, Son Güncelleme:

27 Nisan Sayısal Loto sorgulama | Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı

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27 Nisan Sayısal Loto sorgulama | Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı

Vatandaşlar tarafından en çok rağbet gören şans oyunu Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun 27 Nisan tarihli çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 434 bin 177 lira 10 kuruş ikramiye kazandı. Peki, Sayısal Loto'nun 1213'üncü hafta çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 27 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen ve şans oyunu tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun  27 Nisan tarihli 1213'ncü çekilişinde ikramiye kazandıran talihli numaralar belli oldu ve bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar kazandırdı? İşte, 27 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Sayısal Loto oyununun 1213'üncü hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 434 bin 177 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 413 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 97 kişi 56 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 131 bin 700 kişi 9 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Şişli ilçesinde yatırıldığı belirtildi.

27 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından noter huzurunda başlayan çekilişle haftanın talihli numaraları açıklandı. Sayısal Loto'nun 1213'ncü çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

3,7,11,21,34,44

27 Nisan Sayısal Loto sorgulama | Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı

 

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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞU?

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 104 kişi 3 bin 471 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 274 kişi 64 lira 15'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 501 kişi 10 lira 25'er lira ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Samsun'un Bafra ilçesinde yatırıldığı belirtildi.

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