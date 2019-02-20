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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.02.2019 - 21:52, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 20 Şubat Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 20 Şubat Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama

Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekilişin ardından açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı büyük heyecan yaratmaya devam eden Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 20 Şubat Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Her hafta milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiye talihlisi bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 20 Şubat Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

Sayısal Loto oyununun 1194'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 4 milyon 878 bin 231 lira 44 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 83 kişi 5 bin 281 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 642 kişi 71 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 84 bin 911 kişi 10 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı. 

Çekilişte, toplam 1 milyon 697 bin 945 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı. 

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 87 bin 568 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 608 bin 583 lira 48 kuruş kamuya aktarılacak. 

5, 7, 27, 31, 32, 45

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 20 Şubat Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1193'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 837 bin 551 lira 53 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 185 kişi 3 bin 568 lira 55'er kuruş, 4 bilen 7 bin 478 kişi 66 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 131 bin 609 kişi 10 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL.LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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