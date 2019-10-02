Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Ekim Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama
1258. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun 2 Ekim tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran şanslı numaralar MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, heyecanla beklenen 2 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bu hafta çıkan şanslı numaralar...
Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi düzenlenen Sayısal Loto oyununda, haftanın ilk çekilişi saat 21.45'te gerçekleşti. MPİ'nin Galatasaray Şubesi'nde yapılan canlı çekilişin ardından, Sayısal Loto'da yine bazı vatandaşlar şanslı numaraları tahmin ederek zengin olma hayaline kavuştu. İşte, 2 Ekim 2019 MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.
2 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto'nun 1258'inci hafta çekilişi gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 2 Ekim Çarşamba günkü çekilişinde şu numaralar çıktı;
16-17-31-33-34-42
MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLDU?
Sayısal Loto oyununun 1257. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 5 milyon 285 bin 345 lira 36 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 152 kişi 5 bin 496 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 899 kişi 79 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 142 bin 695 kişi ise 11 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle