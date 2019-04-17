Sayısal Loto'da 860 bin TL devretti | 17 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sayısal Loto'nun 17 Nisan tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 860 bin 281 lira 76 kuruş devretti. Peki, şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi olan Sayısal Loto'nun 1210. hafta çekilişinde hangi şanslı numaralar ikramiye kazandı? İşte, 17 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Sayısal Loto şans oyununda 17 Nisan çekiliş sonuçları tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının en çok rağbet gösterdiği Sayısal Loto'nun 1210. hafta çekilişinde kazandıran şanslı numaralar açıklandı. Peki, bu haftanın ilk çekilişi tamamlanan Sayısal Loto'da hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 17 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
Sayısal Loto oyununun 1210'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 860 bin 281 lira 76 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 4 bin 530 lira 5 kuruş, 4 bilen 3 bin 697 kişi 74 lira 30 kuruş ve 3 bilen 70 bin 647 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 403 bin 611 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 898 bin 693 lira 17 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 503 bin 87 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.
Haftanın iki günü çekilişi yapılan Sayısal Loto şans oyununda, haftanın ilk çekiliş heyecanı sona erdi. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta en son düzenlenen çekilişinde 5 bilen 148 kişi 5 bin 249 lira, 4 bilen 7 bin 868 kişi 74 lira ve 3 bilen 147 bin 903 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, Sayısal Loto'nun 17 Nisan tarihli çekilişinde hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte, 1210. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar.
17 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Şans oyunu oynayan vatandaşların en çok ilgi gösterdiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin Ankara Balat'ta bulunan ofisinde tamamlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişle 17 Nisan tarihli Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar şunlar oldu;
3,10,18,23,24,42
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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1209'uncu hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 9 milyon 991 bin 742 lira ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 249 lira, 4 bilen 7 bin 868 kişi 74 lira ve 3 bilen 147 bin 903 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yatırıldığı belirtildi.
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