Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 17 Ekim Sayısal Loto MPİ sorgulama ekranı
Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında heyecan sona erdi ve haftanın kazanan numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen ve büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 17 Ekim Sayısal Loto MPİ sorgulama ekranı.
Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştirilen çekilişle birlikte Sayısal Loto sonuçlarının bu haftaki ilk kazandıran numaraları açıklandı. Her hafta çarşamba ve cumartesi akşamı milyonlarda vatandaşa umut kapısı açan Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 17 Ekim Sayısal Loto MPİ sorgulama ekranı.
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 545 bin 583 lira 4 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 158'inci hafta çekilişinde 5 bilen 91 kişi, 4 bin 731 lira 15'er kuruş; 4 bilen 4 bin 352 kişi, 75'er lira ve 3 bilen 83 bin 939 kişi 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.
5, 17, 26, 27, 30, 38
SAYISAL LOTO ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
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