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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 17 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 17 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

Sayısal Loto'nun ikinci hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı.1245. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar, MPİ'nin internet sitesinde noter huzurunda gerçekleşen canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından gerçekleşen 17 Ağustos Cumartesi tarihli Sayısal Loto çekilişinde, talihli numaralar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sayısal Loto oyununun son çekilişinde  6 bilen çıkmayınca 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta hangi şanslı numaralar yüzleri güldürdü? İşte, 1245'inci hafta Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve ikramiye kazandıran numaralar.

17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21:15'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 17 Ağustos 2019 tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

 4-6-17-39-41-42

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 17 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

SAYISAL LOTO MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1244. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 159 kişi 3 bin 514 lira 95'er kuruş, 4 bilen 4 bin 59 kişi 103 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 408 kişi 14 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

 

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