Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 17 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama
Sayısal Loto'nun ikinci hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından tamamlandı.1245. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar, MPİ'nin internet sitesinde noter huzurunda gerçekleşen canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 17 Ağustos Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. MPİ tarafından gerçekleşen 17 Ağustos Cumartesi tarihli Sayısal Loto çekilişinde, talihli numaralar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sayısal Loto oyununun son çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş devretmişti. Peki, bu hafta hangi şanslı numaralar yüzleri güldürdü? İşte, 1245'inci hafta Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve ikramiye kazandıran numaralar.
17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
MPİ tarafından saat 21:15'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 17 Ağustos 2019 tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;
4-6-17-39-41-42
SAYISAL LOTO MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1244. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 261 bin 629 lira 32 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 159 kişi 3 bin 514 lira 95'er kuruş, 4 bilen 4 bin 59 kişi 103 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 408 kişi 14 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
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