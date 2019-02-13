Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 13 Şubat Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta gerçekleştirdiği çekilişle birlikte Sayısal Loto sonuçlarında bu haftanı şanslı numaraları belirlendi. Her hafta vatandaşlara umut kapısı açan Sayısal Loto'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 13 Şubat Sayısal Loto sonuçları MPİ sorgulama sayfası.

Sayısal Loto oyununun 1192'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 270 bin 200 lira 28 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 6 bin 337 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 530 kişi 76 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 275 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 399 bin 427 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 895 bin 491 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 501 bin 587 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

1, 18, 21, 24, 48, 49





GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1191'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 412 bin 485 lira 96 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi 5 bin 509 lira 5'er kuruş, 4 bilen 6 bin 309 kişi 71 lira 50'şer kuruş ve 3 bilen 112 bin 366 kişi 11 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 304 bin 570 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 478 bin 890 lira 91 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 826 bin 12 lira 46 kuruş kamuya aktarılacak.

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SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..