Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 11 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama
1252'nci hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'nun 11 Eylül tarihli çekilişleri Milli Piyango İdaresince (MPİ) açıklandı. Noter huzurunda düzenlenen kura ile beraber, merakla beklenen Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? İşte, 11 Eylül Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları.
Çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi gerçekleşti. Saat 21:45'te düzenlenen çekiliş sonrası bu hafta büyük ikramiyenin hangi kupona isabet ettiği vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 880 bin 114 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Peki, bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.
11 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun 11 Eylül tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;
SAYISAL LOTO MPİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI
SAYISAL LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1251. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 880 bin 114 lira 85 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 107 kişi 7 bin 31 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 642 kişi 85 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 392 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
SAYISAL LOTO OYUNU HAKKINDA
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..
1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.
2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.
3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.
Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;
- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.
- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.
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