Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı... 10 Mart Sayısal Loto MPİ sorgulama sayfası

Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği 1113. hafta çekilişiyle birlikte açıklandı. Her hafta gerçekleştirdiği çekilişle ayrı bir heyecan yaratan Sayısal Loto'da geçen hata büyük ikramiyeyi kazanan çıkmamıştı ve Sayısal Loto 2. devrini gerçekleştirmişti. Bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 10 Mart Sayısal Loto MPİ sorgulama sayfası.

3, 15, 20, 26, 28, 35

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişine göre, 6 bilen ikinci kez çıkmadı ve büyük ikramiye olan 3 milyon 824 bin 377 lira 2. kez devretti. 5 bilen 148 kişi 5 bin 675 lira, 4 bilen 8 bin 323 kişi 76 lira ve 3 bilen 155 bin 617 kişi 11 lira 45 kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.