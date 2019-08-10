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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.08.2019 - 21:18, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 10 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 10 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

10 Ağustos tarihli Sayısa Loto çekilişleri, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. Noter huzurunda tamamlanan kura sonrası, 1243. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından Sayısal Loto oyununun bu haftaki sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Sayısal Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, 10 Ağustos MPİ Sayısal Loto çekiliş sonuçları.

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi düzenlenen Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. 1243'ncü hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar canlı çekiliş sonrası araştırılmaya başlandı. İşte, Milli Piyango Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.

10 AĞUSTOS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.15'te çekilişi başlayan Sayısal Loto'nun 10 Ağustos tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;

8,11,12,41,45,49

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı.. 10 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama

MPİ SAYISAL LOTO SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1242. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 522 bin 49 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 135 kişi 4 bin 436 lira, 4 bilen 5 bin 841 kişi 77 lira 65'şer kuruş ve 3 bilen 101 bin 564 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 245 bin 858 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 240 bin 269 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 693 bin 166 lira kamuya aktarılacak.

 

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