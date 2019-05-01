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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 21:48, Son Güncelleme:

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 1 Mayıs Milli Piyango Sayısal loto sorgulama ekranı

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 1 Mayıs Milli Piyango Sayısal loto sorgulama ekranı

Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi tamamlanan, şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezi Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi düzenlendi. Sayısal Loto'nun 1 Mayıs tarihli 1214. hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu ve yine bazı vatandaşların yüzü güldü. Peki, Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 1 Mayıs Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) İstanbul Beyoğlu'nda bununan ofisinde noter huzurunda tamamlanan çekilişle, Saysal Loto'da ikramiye kazandıran talihli numaralar açıklandı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde, 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 434 bin 177 lira 10 kuruş ikramiya kazanmıştı.  Peki, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde hangi numaralara ve ile ikramiye çıktı? İşte, 1214. hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran numaralar.

1 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

MPİ tarafından saat 21.45'te noter huzurunda düzenlenen kura ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları tamamlandı. Sayısal Loto'nun 1 Mayıs 1214. hafta çekilişinde şanslı numaralar şunlar oldu;

 6,11,18,20,25,33

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | 1 Mayıs Milli Piyango Sayısal loto sorgulama ekranı

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SAYISAL LOTO'NUN GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 177 kişi 3 bin 413 lira 45'er kuruş, 4 bilen 8 bin 97 kişi 56 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 131 bin 700 kişi 9 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı. Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Şişli ilçesinde yatırıldığı belirtildi.

 

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