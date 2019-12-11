Sayısal Loto bin 278'nci hafta çekiliş sonuçları ilan edildi! MPİ 11 Aralık Sayısal Loto sorgulama ekranı

Sayısal Loto'da bu akşam bin 278'nci hafta heyecanı yaşandı. Geçen hafta İzmir ve İstanbul'dan iki kişiye çıkan Sayısal Loto büyük ikramiyesinin bu hafta kimlerin yüzünü güldüreceği merak konusu oldu. İşte, 11 Aralık 2019 tarihli Sayısal Loto çekilişi hakkında ayrıntılar...

Sayısal Loto oyununun çekilişi, MPİ'nin belirlediği binada noter ve çekiliş heyeti huzurunda yapıldı. Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi, 21:45'te başladı. Sayısal Loto oyununun cumartesi yapılan ikinci çekilişi ise 21:15'te başlıyor.

Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 5 bin 275'er lira, 4 bilen 4 bin 836 kişi 73'er lira ve 3 bilen 83 bin 970 kişi ise 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Diyarbakır'ın Sur ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto'nun 11 Aralık tarihli çekilişi gerçekleşti. Sayısal Loto'nun 278'nci hafta çekilişinde şu numaralar çıktı;

MPİ SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1277. çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 615 bin 350'şer liranın sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 143 kişi 5 bin 736'şar lira, 4 bilen 7 bin 572 kişi 81 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 138 bin 342 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Bağcılar ve İzmir'in Bornova ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.