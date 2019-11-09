Sayısal Loto 9 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı
Haftanın iki günü düzenlenen Sayısal Loto oyunun 1269. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Şans oyunu meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği Sayısal Loto'da, noter huzurunda düzenlenen canlı çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'nun son çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, 9 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve haftanın şanslı numaraları.
Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en fazla ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 9 Kasım 2019 tarihli çekilişi cumartesi akşamı gerçekleşti. Sayısal Loto'nun çarşamba günkü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruş tutarındaki ikramiye devretmişti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle, bu hafta Sayısal Loto'da heyecan giderek katlandı. İşte, MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı.
9 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto'nun 9 Kasım tarihli çekişi saat 21:15'te MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan genel müdürlük binasında tamamlandı. 1269'uncu hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da bu hafta çıkan numaralar şunlar oldu;
1-2-19-22-40-44
SAYISAL LOTO'NUN ÖNCEKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1268. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 6 bin 775 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 148 kişi 90 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 882 kişi ise 12 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.
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