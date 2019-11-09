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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

Sayısal Loto 9 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı

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Sayısal Loto 9 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı

Haftanın iki günü düzenlenen Sayısal Loto oyunun 1269. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Şans oyunu meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği Sayısal Loto'da, noter huzurunda düzenlenen canlı çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'nun son çekilişinde hangi numaralar çıktı? İşte, 9 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve haftanın şanslı numaraları.

Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) en fazla ilgi gören şans oyunlarından olan Sayısal Loto'nun 9 Kasım 2019 tarihli çekilişi cumartesi akşamı gerçekleşti. Sayısal Loto'nun çarşamba günkü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruş tutarındaki ikramiye devretmişti. Büyük ikramiyenin devretmesiyle, bu hafta Sayısal Loto'da heyecan giderek katlandı. İşte, MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı.

9 KASIM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun 9 Kasım tarihli çekişi saat 21:15'te MPİ'nin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan genel müdürlük binasında tamamlandı. 1269'uncu hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da bu hafta çıkan numaralar şunlar oldu;

1-2-19-22-40-44

Sayısal Loto 9 Kasım çekiliş sonuçları açıklandı Milli Piyango Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO'NUN ÖNCEKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto oyununun 1268. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 253 bin 238 lira 39 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 6 bin 775 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 148 kişi 90 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 78 bin 882 kişi ise 12 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

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